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В Іспанії знову спалахнули лісові пожежі: влада підозрює умисний підпал

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Мадрид, Вівторок 07 вересня 2021 18:21
В Іспанії знову спалахнули лісові пожежі: влада підозрює умисний підпал Фото: в Іспанії знову спалахнули лісові пожежі (twitter.com/jovajo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На півночі Іспанії в регіоні Галісія спалахнули дві великі лісові пожежі. Вигоріли близько тисячі гектарів лісу. Вогонь підбирається до населених пунктів. Влада підозрює умисний підпал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Одна з пожеж у понеділок вдень біля невеликого містечка Рібас-де-Сил. Він підняв у повітря величезні клуби диму, заблокувавши місцеві дороги і залізничні колії.

Регіональний директор з охорони навколишнього середовища Мануель Родрігес заявив, що пожежа була навмисною.

"Слідчі визначили кілька точок, які загорілися одночасно. Хто б це не зробив, він прекрасно знав, що це завдасть великої шкоди", - уточнив чиновник.

У гасінні пожеж залучені 8 літаків, 14 вертольотів і близько 50 наземних груп. Однак впоратися з поширенням вогню поки не вдається.

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Іспанія Пожежа
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