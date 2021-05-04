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В Іспанії вакцинували від COVID вже майже 5 млн осіб

Автор: Даша Харченко

Влада Іспанії очікує протягом доби досягти показника у 5 мільйонів людей, які повністю вакцинувались від коронавірусу. До кінця літа планують вакцинувати 70% дорослого населення.

Про це повідомляє ABC News.

Міністр охорони здоров'я Кароліна Даріас повідомила, що центри вакцинації працюють сім днів на тиждень.

Міністр сказала, що Іспанія прямує до своєї мети - вакцинувати до кінця літа близько 33 мільйонів осіб (70% населення).

Водночас Даріас закликала дотримуватись карантинних обмежень.

Від початку пандемії в Іспанії підтвердили 3 524 077 випадків коронавірусу, 78 216 осіб померли.

Раніше повідомлялось, що в Ізраїлі повністю вакцинували від коронавірусу (ввели дві дози) вже 75% дорослого населення (люди старше 16 років). Всього в країні дві дози вакцини отримали 5 мільйонів 94 тисяч 785 осіб.

Також повний курс щеплень від коронавірусу в США вже пройшли понад 100 мільйонів дорослих американців. Це 38% дорослого населення країни.

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