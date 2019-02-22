В Іспанії після вечері в мішленівскому ресторані отруїлися 28 осіб

В результаті отруєння одна жінка померла

В испанском городе Валенсия 28 человек отравились после ужина в ресторане, который удостоен звезды Мишлена. В результате отравления один человек умер, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В настоящее время причина отравления неизвестна. Причина отравлений официально будет объявлена после окончания расследования. Неофициально отравление связывают с блюдом из сморчков. Образцы всех блюд сейчас изучает Национальный институт токсикологии.

Отметим, что сейчас ресторан закрыт. По словам шеф-повара ресторана RiFF Бернда Кнеллера, он сотрудничает с властями, чтобы установить причину отравления.

Напомним, на севере Индии после отравления самодельным алкоголем погибли 39 человек, еще 20 оказались в больнице. Самодельный алкоголь содержал токсичный метанол.

Во Львове в детсаду №153 отравились 10 детей, один из них был госпитализирован. Ранее в одной из школ Винницкой области отравились первоклассники. Инцидент произошел в гимназии гуманитарного, художественно-эстетического профиля Могилев-Подольского, всего отравились 12 первоклассников.