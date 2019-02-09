В Іспанії зіткнулися два потяги, є загиблий, десятки постраждалих

Шість пасажирів перебувають у важкому стані

В Испании в Каталонии столкнулись два пассажирских поезда, один человек погиб, 58 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу гражданской защиты Испании.

Столкновение произошло вечером в пятницу, 8 февраля, между Сан-Висенте-де-Кастельет и Манресой.

После столкновения один из поездов сошел с рельсов, движение поездов на участке остановлено.

Сообщается, что в результате катастрофы погиб 26-летний машинист поезда, шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 15 человек получили ранения средней степени тяжести, у 37 легкие травмы.

Всех пострадавших доставили в больницы.

На месте катастрофы работают спасатели, врачи и полиция, причины аварии пока не известны.

Фото: на месте аварии в Каталонии

Напомним, 5 февраля в Канаде в провинции Британская Колумбия сошел с рельсов товарный поезд, в результате чего погибли три человека - инженер, проводник и проводник-стажер.