В Іспанії зіткнулися два потяги, є загиблий, десятки постраждалих

Шість пасажирів перебувають у важкому стані
В Испании в Каталонии столкнулись два пассажирских поезда, один человек погиб, 58 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу гражданской защиты Испании.
Столкновение произошло вечером в пятницу, 8 февраля, между Сан-Висенте-де-Кастельет и Манресой.
После столкновения один из поездов сошел с рельсов, движение поездов на участке остановлено.
Сообщается, что в результате катастрофы погиб 26-летний машинист поезда, шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 15 человек получили ранения средней степени тяжести, у 37 легкие травмы.
Всех пострадавших доставили в больницы.
На месте катастрофы работают спасатели, врачи и полиция, причины аварии пока не известны.
Фото: на месте аварии в Каталонии
Напомним, 5 февраля в Канаде в провинции Британская Колумбия сошел с рельсов товарный поезд, в результате чего погибли три человека - инженер, проводник и проводник-стажер.