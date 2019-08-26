В Іспанії розбився військовий літак, є жертва

В Іспанії під час тренувального польоту сталася аварія літака САSА C-101 Військово-повітряних сил країни, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу іспанського оборонного відомства.

Як повідомляється, авіакатастрофа сталася поблизу іспанського міста Ла-Манга, в провінції Мурсія. Військовий літак САSА C-101 розпочав тренувальний політ о 9:38 за місцевим часом.

За даними оборонного відомства, в літаку перебував лише інструктор, який встиг катапультуватися. На його пошуки відразу вирушили декілька рятувальних груп.

Пізніше ВВС Іспанії на сторінці у Twitter повідомили, що пілот літака загинув. Деякі ЗМІ писали, що рештки загиблого пілота виявили на пляжі. Уламки літака також прибило до пляжу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сербії під час тренувального польоту та відпрацювання приземлення розбився військовий вертоліт Aеrospatiale Gazelle Хо-42. На борту вертольоту знаходилися два члени екіпажу. Вони не отримали серйозних травм.

Також РБК-Україна писало, що у Катарі 10 липня сталося зіткнення двох тренувальних літаків військово-повітряних сил країни. Пілоти встигли катапультуватись. Причини зіткнення поки невідомі.