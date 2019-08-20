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В Іспанії відбулося масове отруєння м'ясними продуктами

Новини » Надзвичайні події    20.08.2019 - 21:21
В Іспанії відбулося масове отруєння м'ясними продуктами
Ілюстративне фото (stan.kz)

Отруєння отримали 80 осіб, з яких госпіталізовано 56

В іспанській автономній області Андалусії більше 80 людей отруїлися м'ясними продуктами, 56 з них госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Olive Press.

Повідомляється, що серед інфікованих 15 вагітних, 11 з яких знаходяться під наглядом гінекологічної служби. Більшість постраждалих від отруєння знаходяться в Севільї.

Передбачається, що джерелом поширення бактерій міг стати м'ясний рулет компанії Magrudis з Севільї. Всі постраждалі їли м'ясну продукцію компанії.

Сімейний бізнес Magrudis, який працював з 2013 року, припинив виробництво 15 серпня. У компанії визнали, що більше 2 тис. її м'ясних продуктів були заражені лістерією.

Відзначимо, лістерія - бактерія, яка викликає у здорових людей легку хворобу, але може бути смертельно небезпечною для людей з ослабленою імунною системою. Симптомами зараження є лихоманка, болі в м'язах, блювота або діарея, запаморочення і слабкість.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Уганді після вживання зернових культур померли 2 осіб. Ще 160 були госпіталізовані. Зернові культури були гуманітарною допомогою ООН.

Також повідомлялося, що через лісові пожежі на Канарських островах, більше 4 тис. людей були евакуйовані. Пожежа почалася 18 серпня на острові Гран-Канарія.

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