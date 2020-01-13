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В Іспанії склав присягу коаліційний уряд

Новини » Політика     13.01.2020 - 20:34
В Іспанії склав присягу коаліційний уряд
Фото: прем'єр-міністр Педро Санчес (GettyImages)

Зазначимо, що це перший коаліційний уряд у новітній історії країни

В Іспанії 22 міністри склали присягу нового уряду, на чолі нового уряду стоїть лідер Соціалістичної робітничої партії Педро Санчес. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що в Іспанії склали присягу міністри нового уряду, який утворили соціалісти та лівий альянс "Подемос".

"На чолі нового уряду стоїть лідер Соціалістичної робітничої партії Педро Санчес, проте п'ятеро міністрів належать до лівого альянсу "Подемос". Лідер цієї політичної сили Пабло Іглесіас є одним з чотирьох віцепрем'єрів", - йдеться у повідомленні.

Також Санчес назвав пріоритетами свого уряду соціальні реформи, стійке економічне зростання та "діалог" з каталонськими сепаратистами.

Нагадаємо, в Іспанії парламент затвердив на посаду прем'єр-міністра Санчеса після майже року відсутності постійного уряду. Вказано, що Санчес отримав підтримку 167 із 350 законодавців. При цьому проти його призначення виступили 165 парламентарі, а решта утрималися. За словами нового глави уряду, він буде добиватися підвищення податків для працівників і компаній з високими доходами. Також новий уряд планує скасувати трудову реформу, яку ухвалила попередня влада консерваторів.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада в Іспанії відбулися четверті за останні 4 роки парламентські вибори. На них здобула перемогу Соціалістична робоча партія на чолі Педро Санчеса. Соціалісти отримали близько 27,3% голосів виборців.

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