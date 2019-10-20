В Іспанії підрахували збитки через протести в Барселоні

Влада Барселони підрахувала суму збитків в результаті протестів проти судового вироку організаторам референдуму щодо незалежності Каталонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.

За даними джерел міської ради Барселони, загальні збитки, які були спричинені заворушенням, зареєстровані з минулого вівторка у місті складають понад 2,5 млн євро. В загальну суму не враховані мощення пошкоджених вулиць та понаднормова робота персоналу, зокрема прибиральників.

Зазначається, що лише сьогодні у Барселоні було спалено 35 сміттєвих контейнерів, вартістю понад 43 тисячі євро. У ніч на п'ятницю, 18 жовтня, протестувальники знищили 300 контейнерів. Загалом за час демонстрацій було підпалено понад 1 тисячу сміттєвих контейнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес відмовився від переговорів з каталонськими сепаратистами на фоні антиурядових акцій протесту, які тривають у регіоні. Крім того, мер Барселони Ада Колау закликала припинити масові заворушення.

Як писало РБК-Україна, акції протесту спалахнули у Каталонії після оголошення вироку Верховним судом організаторам референдуму щодо відділення регіону від Іспанії. Найбільш радикально акції протесту проходять у Барселоні, де в останні дні фіксуються зіткнення з правоохоронцями.