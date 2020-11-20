В Іспанії планують вакцинувати населення від COVID в першій половині 2021 року

Фото: Педро Санчес (flickr.com/psoe)

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що значна частина населення країни буде вакцинована від коронавірусу в першій половині наступного року. Вакцинація для іспанців буде безкоштовною.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Іспанії виділила понад 1 млрд євро на вакцини від COVID-19 на 2021 рік і створило комітет, щоб визначити, кого в першу чергу будуть вакцинувати.

Санчес заявив, що уряд оприлюднить план вакцинації 24 листопада. При цьому він не повідомив більше подробиць.

Офіційні особи заявили, що Іспанія сподівається отримати перші 20 мільйонів доз вакцини від Pfizer на початку наступного року. Також планується закупити 31,6 мільйона доз вакцини, розробляється британської AstraZeneca AZN.L в період з грудня по червень, якщо вона буде готова.

Нагадаємо, раніше уряд Іспанії продовжив надзвичайний стан у країні за коронавірусу до травня наступного року.

Крім того, Іспанія очікує надходження першої партії вакцини від коронавірусу розробки BioNTech і Pfizer на початку 2021 року.