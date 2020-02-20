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В Іспанії знайшли підземну тютюнову фабрику, поліція врятувала українців

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 21:59
В Іспанії знайшли підземну тютюнову фабрику, поліція врятувала українців
Фото: прапор Іспанії (Pixabey / jackmac34)

Правоохоронці заявили, що це перша в Європі підземна тютюнова фабрика

В Іспанії поліція врятувала шістьох громадян України і Литви, які ледь не задихнулися на підземній фермі з вирощування канабісу та фабриці з виробництва підроблених тютюнових виробів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Цивільної гвардії Іспанії.

Зазначається, що поліція знайшла приховану фабрику на півдні Іспанії після арешту організаторів незаконного виробництва.

"Фабрика знаходилася на 4 метри нижче рівня землі і там було встановлено обладнання, здатне виробляти до 3500 сигарет на годину", - йдеться у повідомленні.

Іспанська поліція, яка діяла разом з Інтерполом в ході спецоперації під назвою "Ганнібал", конфіскувала 153 000 пачок сигарет, понад 17 тонн рулонного тютюну, 20 кг гашишу і 144 кг марихуани.

Зазначимо, дванадцять британців, підозрюваних в організації виробництва, були заарештовані і знаходяться під вартою.

Шість робочих були звільнені в очікуванні результатів розслідування.

Нагадаємо, іспанські силовики затримали громадян України, Росії та Латвії, які організували підпільний тютюновий бізнес. Угрупування займалося виробництвом і збутом сигарет під відомими торговими брендами. Підпільна фабрика знаходилася в місті Седелья, що в провінції Малага.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі правоохоронці блокували канал контрабанди психотропних речовин з однієї з країн Європейського союзу. Щомісяця наркоторговці отримували в середньому чотири посилки з психотропними речовинами вартістю майже 2,5 тис. доларів.

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