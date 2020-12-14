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В Іспанії сподіваються почати вакцинацію від коронавірусу на початку січня

Понеділок 14 грудня 2020 14:21
В Іспанії сподіваються почати вакцинацію від коронавірусу на початку січня
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла заявив, що в країні готуються почати вакцинацію населення від коронавірусу вже з 4 січня. Наразі очікується, що Європейське медичне агентство затвердить вакцину від COVID-19 29 грудня.

Про це повідомляє El Pais.

За словами Ілла, вакцин "вистачить для кожного", але вакцинація відбуватиметься поступово.

"У нас все готово для того, щоб як тільки прибудуть перші дози, могла розпочинатися вакцинація - з усіма необхідними гарантіями", - сказав він.

Зазначається, що уряд Іспанії націлений на вакцинацію значної частини населення до середини 2021 року. Першими її отримають мешканці будинків для літніх людей, оскільки кількість летальних випадків через COVID-19 там найбільша.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що значна частина населення країни буде вакцинована від коронавірусу в першій половині наступного року. Вакцинація для іспанців буде безкоштовною.

Також РБК-Україна писало, що у Польщі в січні планують розпочати безкоштовну та добровільну вакцинацію громадян від коронавірусної інфекції. Вакцинувати зможуть і іноземців, які мають посвідки на тимчасове або постійне проживання в країні.

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