В Іспанії чоловік відкрив стрілянину у барі

В результаті стрілянини в провінції Вальядолід одна людина загинула, ще троє постраждали

В Іспанії в провінції Вальядолід чоловік відкрив стрілянину в барі, в результаті одна людина загинула і троє постраждали. Про це повідомляє El Norte de Castilla.

За даними видання, інцидент стався в місті Кастрільо-Техерьего, де проживають близько 200 осіб. Чоловік, який перебував у відпустці, увійшов у бар і відкрив стрілянину. Він був затриманий через кілька годин в його будинку.

Попередньо встановлено, що приводом для стрілянини стали виникли раніше розбіжності. Згідно з повідомленням екстрених служб автономії Кастилія і Леон, від отриманих ран помер чоловік, ще троє чоловіків отримали поранення.

Нагадаємо, 23 липня повідомлялося, що в результаті стрілянини, яка сталася в Барселоні, загинув один чоловік, ще один отримав поранення