В Испании мужчина открыл стрельбу в баре

В результате стрельбы в провинции Вальядолид один человек погиб, еще трое пострадали

В Испании в провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре, в результате один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает El Norte de Castilla.

По данным издания, инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техерьего, где проживают около 200 человек. Мужчина, который находился там в отпуске, вошел в бар и открыл стрельбу. Он был задержан спустя несколько часов в его доме.

Предварительно установлено, что поводом для стрельбы послужили возникшие раньше разногласия. Согласно сообщению экстренных служб автономии Кастилия и Леон, от полученных ран скончался мужчина, еще трое мужчин получили ранения.

Напомним, 23 июля сообщалось, что в результате стрельбы, которая произошла в Барселоне, погиб один человек, еще один получил ранения