В Іспанії локалізували масштабну лісову пожежу, допомогли дощі

Вогнеборці локалізували лісову пожежу в районі хребта Сьєрра-Бермеха. Стихія змусила покинути свої домівки близько 3 тисяч людей й знищила 10 тисяч гектарів лісових угідь. Також відомо про одну загиблу особу.

Зазначається, що взяти під контроль вогонь вдалося завдяки дощу, який тривав декілька годин.

"Дощ, який тривав багато годин поспіль, став нашим найкращим союзником, на додаток до праці членів пожежної команди", - заявив голова регіонального уряду Андалусії Хуанма Морено.

Пожежники продовжують боротися з окремими осередками вогню.