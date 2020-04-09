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В Іспанії кількість жертв COVID-19 перевищила 15 тисяч

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 16:18
В Іспанії кількість жертв COVID-19 перевищила 15 тисяч
Ілюстративне фото (flickr)

Кількість заражених перевищила 150 тисяч

В Іспанії від коронавірусу померли понад 15 тисяч осіб, кількість випадків зараження перевищила 150 тисяч. Про це повідомляє El Pais з посиланням на дані іспанського Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з офіційними даними, за минулу добу померло 683 людини, що демонструє зниження летальних випадків у порівнянні з попереднім днем - 757 жертв. Всього в країні підтверджено 15 388 смертельних випадків від коронавіруса.

Також в Іспанії заявили про зниження кількості нових заражень. Так, у четвер і середу було виявлено за 6180 нових захворювань. Всього в країні інфікувалися коронавірусом 152 446 осіб.

При цьому вилікувались 52 165 пацієнтів, що становить 34,2% від загального числа зареєстрованих захворювань.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про досягненні піку захворювань коронавірусом в країні. За його словами, найближчим часом Іспанія почне поступово пом'якшувати карантинні заходи.

Також про можливе пом'якшення обмежень у зв'язку з коронаирусом повідомив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Таку заяву він зробив після того, як за минулу добу в країні вилікувалися від коронавіруса рекордна кількість людей.

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