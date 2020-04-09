ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Испании количество жертв COVID-19 превысило 15 тысяч

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 16:18
В Испании количество жертв COVID-19 превысило 15 тысяч
Иллюстративное фото (flickr)

Количество зараженных превысило 150 тысяч

В Испании от коронавируса умерли более 15 тысяч человек, количество случаев заражение превысило 150 тысяч. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные испанского Министерства здравоохранения.

Согласно официальным данным, за прошлые сутки умерли 683 человека, что демонстрирует снижение летальных случаев по сравнению с предыдущим днем - 757 жертв. Всего в стране подтверждено 15 388 смертельных случаев от коронавируса.

Также в Испании заявили о снижении количества новых заражений. Так, в четверг и среду было выявлено по 6180 новых заболеваний. Всего в стране инфицировались коронавирусом 152 446 человек.

При этом вылечились 52 165 пациентов, что составляет 34,2% от общего числа зарегистрированных заболеваний.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о достижении пика заболеваний коронавирусом в стране. По его словам, в ближайшее время Испания начнет постепенно смягчать карантинные меры.

Также о возможном смягчении ограничений в связи с коронаирусом сообщил и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Такое заявление он сделал после того, как за прошлые сутки в стране излечились от коронавируса рекордное количество человек.

В Италии от коронавируса умерли более 100 медиков В Германии жертвами коронавируса стали более 2 тысяч человек
Новости Украины ИспанияпреступленияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь