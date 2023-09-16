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Есть три сценария. Подоляк объяснил нытье России из-за отсутствия переговоров

Суббота 16 сентября 2023 12:41
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Есть три сценария. Подоляк объяснил нытье России из-за отсутствия переговоров Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Международному сообществу не стоит жить иллюзиями и реагировать на нытье террористической Российской Федерации об отсутствии переговоров с Украиной.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

Как отметил Подоляк, нынешняя Россия не способна договариваться, в связи с чем мир не должен дать в очередной раз себя обмануть.

По словам советника главы Офиса президента, российский диктатор Владимир Путин говорит не о переговорах в классическом понимании, а исключительно об одном из трех сценариев, среди которых:

  • надавить на Украину и заставить ее капитулировать. Заморозить конфликт до следующего этапа;
  • предоставить оперативную паузу России, чтобы еще больше вооружить своих террористов и продолжить совершать военные преступления;
  • избежать проигрыша России и трансформационной революции, чтобы "не потерять лицо";

"Все это очень примитивно, предсказуемо и банально, когда мы говорим о планах России. Поэтому еще раз - живите без иллюзий, не слушайте Россию, не обращайте внимания на геноцидные желания коллективного "Путина", - добавил Подоляк.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • сменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать организаторов войны для трибунала.

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