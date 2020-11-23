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Ісландія відкриє кордони для заможних туристів

Автор: Андрій Козловський

Уряд Ісландії вніс зміни до програми отримання візи. Тепер в країну можуть потрапити заможні іноземці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, в Ісландії тепер можна перебувати протягом шести місяців без перерви туристам, які заробляють в місяць 1 млн ісландських крон (7360 доларів) або близько 88 тисяч доларів на рік. Вони зможуть брати в оренду квартири, відвідувати ресторани та подорожувати, щоб досліджувати країну.

"Я думаю, що ідея полягає в тому, щоб залучити високооплачуваних професіоналів з Кремнієвої долини або Сан-Франциско, щоб вони витрачали свої гроші тут, а не там", - пояснює Аста Гудрун Хельгадоттір, член Ісландської піратської партії.

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Зазначається, що схожу стратегію для отримання доходів від іноземців під час пандемії коронавірусу використовують такі країни як Бермудські острови, Барбадос, Кайманові острови та Естонія.

Нагадаємо, Таїланд дозволив в'їзд в країну туристам, у яких на банківському рахунку знаходиться не менше 500 тисяч батів (16,4 тисяч доларів). Також туристам необхідна страховка на 100 тисяч доларів.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Туреччині іноземні туристи зможуть не дотримуватися комендантську годину, а ресторани в готелях будуть працювати у звичайному режимі.

Крім того, уряд Греції прийняв рішення закрити прикордонний перехід з Албанією.

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