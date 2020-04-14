Ісландія почне пом'якшувати карантин з початку травня

Міністр охорони здоров'я Ісландії Свандис Сваварсдоттир заявила, що пом'якшення карантинних заходів через пандемію коронавірусу почнеться з початку травня. Про це повідомляє Iceland Monitor.

Так, з 4 травня в Ісландії громадські збори будуть обмежені до 50 осіб, а також люди повинні будуть дотримуватися дистанцію у два метри.

Дитячі садки і початкові школи будуть працювати у звичайному режимі, а ось в середніх школах і університетах не буде допускатися розміщення понад 50 осіб в одному приміщенні.

Послуги, такі як перукарні, масажні центри, фізіотерапевтичні послуги, салони краси, музеї та багато іншого, зможуть знову працювати. Однак суспільні басейни і фітнес-центри залишаться закритими. Так само як і нічні клуби, паби і тому подібні заклади.

Крім того, у супермаркетах та магазинах зможуть приймати не більше 100 покупців одночасно.

Нагадаємо, 7 березня в Ісландії оголосили надзвичайний стан.

Крім того, 28 лютого в Ісландії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Тоді вірус був виявлений в ісландця, якому більше ніж 50 років.