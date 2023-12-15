Исландия готовит программу долгосрочной финансовой поддержки Украины, - Зеленский

"Пакетов поддержки тоже будет больше. Был хороший саммит со странами Северной Европы. Наши друзья, благодарю вас за поддержку. Сильные решения... Исландия готовит программу долговременной финансовой поддержки – очень весомую", - заявил глава государства.

Помощь Исландии Украине

В Министерстве иностранных дел Исландии отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России сосредоточились на поддержке Украины в соответствии с пожеланиями и потребностями.

В декабре 2022 года Исландия передала украинским военным 12 тысяч единиц зимней одежды. Это носки, подштанники и свитера из шерсти мериноса, головные уборы, зимние перчатки, обувь и верхняя одежда.

Также сообщалось, что Исландия и Эстония совместно передали Украине большой мобильный военный госпиталь.

Кроме того, в октябре Международный фонд для Украины передал очередной пакет пособия на общую сумму 1,1 млрд датских крон (156,5 млн долларов). В него войдет оборудование для разминирования. В этот фонд внесла свой вклад и Исландия.