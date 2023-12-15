Исландия готовит программу долгосрочной финансовой поддержки Украины, - Зеленский

Правительство Исландии готовит широкую программу долгосрочной финансовой поддержки для Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Пакетов поддержки тоже будет больше. Был хороший саммит со странами Северной Европы. Наши друзья, благодарю вас за поддержку. Сильные решения... Исландия готовит программу долговременной финансовой поддержки – очень весомую", - заявил глава государства.
Помощь Исландии Украине
В Министерстве иностранных дел Исландии отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России сосредоточились на поддержке Украины в соответствии с пожеланиями и потребностями.
В декабре 2022 года Исландия передала украинским военным 12 тысяч единиц зимней одежды. Это носки, подштанники и свитера из шерсти мериноса, головные уборы, зимние перчатки, обувь и верхняя одежда.
Также сообщалось, что Исландия и Эстония совместно передали Украине большой мобильный военный госпиталь.
Кроме того, в октябре Международный фонд для Украины передал очередной пакет пособия на общую сумму 1,1 млрд датских крон (156,5 млн долларов). В него войдет оборудование для разминирования. В этот фонд внесла свой вклад и Исландия.
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