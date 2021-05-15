В Ісландії виставили на продаж вулкан, що прокинувся

Ділянку землі на півострові Рейкьянес в Ісландії, на якому знаходиться вулкан Фаградальсфьядль, виставили на продаж. Він почав вивергатися в наприкінці березня цього року.

Одна зі спадкоємців, що володіють фермерським господарством Храун, на території якого розташований вулкан, Анна Тордіс Гудмундсдоттір повідомила, що вже отримала дві пропозиції на покупку ділянки.



За її словами, ця земля належала її родині протягом кількох поколінь. Тепер вона хотіла б, щоб на цьому місці побудували "щось хороше для публіки".

Влада Ісландії не планує купувати Храун, проте виділить гроші для того, щоб перетворити місце виверження вулкана в пам'ятку. Уряд готовий надати 70 млн крон (564 тисяч доларів) на створення необхідної інфраструктури на цьому об'єкті, якщо він залишиться відкритим для публіки.