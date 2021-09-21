Шукаємо рішення по Донбасу та Криму: Зеленський розповів, чого чекає від Генасамблеї ООН

За словами Зеленського, Україна шукає рішення по Донбасу та Криму і 76-а сесія Генасамблеї ООН в Нью-Йорку може стати одним з майданчиків для таких питань.

"Ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН - це одна з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит для зустрічей з різними країнами.

"У нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів до Держдуми РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що ООН визнала "Кримську платформу", що дуже важливо для України.

"Для нас дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів в цей дуже непростий час", - сказав Зеленський.