Зниклий боєць 79 десантно-штурмової бригади опинився в полоні бойовиків

Бойовики надіслали відео зі зверненням полоненого українського військового

Боец 79 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, который исчез на Донбассе 23 января, попал в плен к боевикам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы бригады в Facebook.

По данным пресс-лужбы, российско-оккупационные войска выложили видео, где записали обращение пленного украинского военнослужащего Николая Гриненко.

"Мы отмечаем, что все сказанное Николаем Гриненко на камеру оккупантов, является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированым кремлевской пропагандой видео в "Донецких подвалах", - сказано в сообщении 79-й бригады.

Как заявляют украинские военные, на военнослужащего осуществлялось "колоссальное психологическое давление".

"Предпринимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", - указано в сообщении.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе в районе Павлополя в среду, 23 января, пропал разведчик 79 десантно-штурмовой бригады Николаева.