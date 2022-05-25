Вичерпують запаси зброї. Окупанти стали більш розбірливими в цілях, - ГУР

"За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. По деякім видам, навіть і більше - 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих "Іскандерах" цей пороговий рівень майже настав", - сказав він.

І ця ситуація є для РФ загрозливою, бо Росія не може поповнювати свої запаси так само швидко, як свого часу Радянський Союз.

"Вони не мають таких потужностей і швидкого виробництва високоточної зброї", - каже він.

З словами Скібіцького, цьому заважають і економічні санкції, політичні санкції, які не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати компоненти іноземного виробництва.

"Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від 8 до 12 ракет різного формату", - додав розвідник.