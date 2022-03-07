Ірпінь залишається без світла, води та тепла понад три доби

Місто Ірпінь під Києвом понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла. Крім того, у місті буде відсутнє і газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Оператор ГТС України відключив газорозподільні станції (ГРС) "Ірпінь", "Ворзель", "Блиставиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводи)", "Чайки".

"Це означає, що 96 тис. абонентів у передмістях Києва залишаються без газопостачання. Тиску в системі вистачить до ранку 7 березня. Причина - чисельні пошкодження розподільних мереж облгазу внаслідок обстрілів окупантів. Через активні бойові дії співробітники Оператора ГТС і Київоблгазу не можуть ліквідувати пошкодження", - йдеться в повідомленні.