В Ирландии закрыли последнюю ТЭЦ: страна полностью отказалась от угля в качестве топлива

Ирландия окончательно остановила генерацию электроэнергии из угля. В графстве Клэр завершила работу последняя угольная электростанция, которая работала более 40 лет.

"Это конец угля в Ирландии и начало более чистого энергетического будущего", - отметил генеральный директор ESB Падди Гейз.

Благодаря активному развитию ветроэнергетики, которая сейчас обеспечивает более трети всей электроэнергии страны, Ирландия смогла сделать этот шаг, присоединившись на пути к зеленой энергетике к Великобритании.

Следующие на очереди - Италия и Испания

По информации некоммерческой организации Beyond Fossil Fuels, в 2025 году Италия планирует закрыть две крупные угольные электростанции, а в Испании остатки таких объектов либо будут выведены из эксплуатации, либо переоборудованы под газовую генерацию.

Эти процессы являются частью более широкого перехода Европы к возобновляемой энергетике. Согласно аналитике от Ember, использование угля на континенте за последние десять лет сократилось почти вдвое. Хотя еще в 2013 году уголь занимал наибольшую долю в энергетическом балансе Европы.

Вызовы и ограничения

Несмотря на экологические успехи, экогруппы предупреждают, что рост зависимости Ирландии от газа и развитие энергоемких дата-центров может осложнить достижение климатических целей.

Также подчеркивается важность инвестиций в гибкость энергосистемы и хранения энергии.

Электростанция Moneypoint будет оставаться в режиме ожидания до 2029 года, работая на нефти только в экстренных случаях. В рамках энергетического перехода на ее базе уже с 2022 года работает синхронный компенсатор, который помогает сети поддерживать стабильность в условиях активного роста возобновляемых источников энергии.