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В Ирландии планируют сократить выплаты беженцам из Украины

Иллюстративное фото: в Ирландии планируют сократить выплаты беженцам из Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Ирландии правительство согласовало новые условия принятия беженцев из Украины. Они предусматривают сокращение выплат и сокращение срока пребывания в государственных центрах для размещения прибывших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Independent.

В решении указано, что беженцам из Украины, которых приняли в государственных центрах для прибывших, будут платить 38,8 евро в неделю вместо 220. При этом после выселения из центра выплаты в 220 евро возобновятся.

Однако уменьшение выплат не коснется помощи для беженцев из Украины на ребенка, который составляет 140 евро в месяц.

Также в новых правилах указано, что прибывшие украинцы смогут оставаться в государственных центрах не более 90 дней, после чего будут переехать. Исключения будут делать только для тех, кто имеет определенные медицинские противопоказания.

Соцвыплаты для украинцев в Ирландии сокращались в несколько этапов.

Подробно о том, какие выплаты украинцы получают в Ирландии – читайте в материале РБК-Украина. Ранее там тоже начали действовать новые правила для украинских беженцев .

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