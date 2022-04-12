Ірландія закриє свої порти для російських суден з 17 квітня. Проте є винятки

Міністерство транспорту Ірландії видало директиву для всіх портів і капітанів гаваней країни про заборону з наступної неділі, 17 квітня, входу судам, зареєстрованим у РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTÉ.
Так, швартуватися в ірландських портах буде заборонено всім суднам, яхтам і прогулянковим суднам, зареєстрованим під прапором Росії, а також будь-якому такому судну, що змінило реєстрацію судна з прапора РФ на іншу державу з 24 лютого - дня початку повномасштабної війни проти України.
Відповідна заява є відповіддю на недавнє рішення Євросоюзу про введення санкцій проти російських судів і обмеження доступу для них в порти європейських держав-членів.
При цьому варто зауважити, що директива передбачає ряд винятків, відповідно до яких дозволяється швартуватися судам, зареєстрованим у РФ. До них відносяться:
Перш ніж будь-яке судно буде допущено в порт за таких виняткових обставин, гавань має спочатку зв'язатися з Департаментом транспорту для уточнення та отримання дозволу.
Обмеження на російські перевезення в порти ЄС є частиною 5-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ у зв'язку з її війною проти України, що набирають чинності в ЄС з неділі.
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