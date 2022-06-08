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Ірландія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

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Дублін, Середа 08 червня 2022 13:15
Ірландія – Україна: де дивитися матч Ліги націй Фото: Збірна України проведе третій матч за тиждень (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Телетрансляція 2-го туру Ліги націй УЄФА між ірландською та українською збірними буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких телеканалах, підкаже РБК-Україна.

Матч Ірландія – Україна відбудеться в Дубліні на стадіоні "Авіва". Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч можна буде переглянути на телеканалі "Індиго". Трансляція розпочнеться о 21:35. Також поєдинок покаже канал "Футбол 1", починаючи з тієї ж пори. Передуватиме трансляції студія "Головна команда". Старт о 20:30.

Також матч Ірландія – Україна можна переглянути на платформі OLL.TV. Прямі трансляції поєдинків "синьо-жовтих" там доступні в пакеті Ultra oll inclusive.

Тренерський штаб збірної України визначився із офіційною заявкою на матч із "Зеленою армією". Пропустять поєдинок четверо основних виконавців – Бущан, Степаненко, Ярмоленко та Яремчук.

Нагадаємо, раніше підготували анонс поєдинку Ірландії та України у Лізі націй 2022/23.

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