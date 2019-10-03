Ірландія пригрозила Великобританії зривом угоди по Brexit

Ірландія заявила, що угода з виходу Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) не буде укладена, якщо це було остання пропозиція щодо вирішення питання ірландської кордону. Про це заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковени, передає Reuters.

За словами Ковени, пропозиція, яку зробив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, має позитивні моменти, незважаючи на дві істотні проблеми. Зокрема, пропозиція не пояснює, як уникнути прикордонної інфраструктури для вирішення митних питань, а також, чи дадуть ці пропозиції демократичної юніоністської партії Північної Ірландії ефективне вето.

"Я вважаю, що Борис Джонсон дійсно хоче укласти угоду. Але, якщо це буде остаточне пропозицію, угоди не буде. Ми не можемо підтримати будь-яку пропозицію, яка передбачає, що одна партія або навіть меншість в Північній Ірландії може приймати рішення для більшості", - заявив Ковени.

Також голова МЗС Ірландії заявив, що ця пропозиція може послужити основою для обговорення майбутнього пропозиції.

Нагадаємо, у четвер Європарламент відхилив чергову пропозицію Великобританії за Brexit. До цього прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявляв, що це остання пропозиція та, в разі відмови, Великобританія покине ЄС 31 жовтня без операції.