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Ирландия присоединилась к бойкоту возвращения России в турниры УЕФА

Дублин, Пятница 29 сентября 2023 10:59
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Ирландия присоединилась к бойкоту возвращения России в турниры УЕФА Фото: Сборная Ирландии U-17 против россиян не будет играть (rte.ie)
Автор: Антон Федорцив

Футбольная ассоциация Ирландии пополнила перечень не согласившихся организаций с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возвращении российских юношеских команд на международную арену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.

Ирландские сборные всех возрастов не будут играть против россиян. Местная ассоциация присоединилась к Украине, Англии, Швеции, Дании, Польше, Латвии, Литве, Финляндии и Норвегии в несогласии со снятием ограничений со сборных России U-17.

"На заседание правления ФА Ирландии накануне было единогласно решено подтвердить нашу четко сформулированную позицию о том, что ни одна представительская команда Ирландии какой-либо возрастной категории не будет играть против любой команды из России во всех соревнованиях в это время", – говорится в заявлении организации.

Весной Ирландия U-17 опередила ровесников из Украины на втором этапе квалификации к Евро-2023. Очный поединок команд завершился разгромом в пользу ирландцев (3:0). Впрочем, на чемпионате Европы "зеленые" вылетели в четвертьфинале от Испании U-17.

Ранее УЕФА неожиданно вернул в соревнования юношеские команды из России. Теперь сборные U-17 смогут снова выступать на международной арене. Такое решение союз мотивировал заботой о несовершеннолетних футболистах.

К слову, ранее Украина решила бойкотировать ЧМ-2024 по пляжному футболу из-за участия Беларуси.

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