Ірландія зупиняє безвіз для біженців із ЄС заради українців, - Politico

Відповідне рішення уряд країни схвалив у понеділок, 18 липня, після того, як закінчилися вільні ліжка для українців, оскільки всі місця зайняли прибулі з інших держав.

Зазначається, що через це українським жінкам, які разом з дітьми прилетіли до Дубліна минулого тижня, довелося спати на підлозі занедбаної будівлі місцевого аеропорту. Згодом їх перевели до наметового містечка, встановленого неподалід столиці.

Несподіваний потік неукраїнських біженців

В уряді Ірландії пояснили, що така ситуація виникла внаслідок несподівано сильного потоку неукраїнських біженців, які приїжджають з решти Європи. Кількість людей перевищує ту, що була до пандемії COVID-19.

Відтак, безвізовий режим призупинили на 12 місяців для громадян, прибуваючих з 20 країн: Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Ісландії, Італії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції та Швейцарії.

До слова, міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що рішення уряду допоможе захистити українців і представників інших національностей, які змушені рятуватися від збройної агресії Росії проти України.