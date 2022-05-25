Ірландія оголосила склад на матчі Ліги націй проти збірної України

Перелік виконавців збірної Ірландії, які готуватимуться до червневих поєдинків Ліги націй УЄФА, оприлюднив головний тренер команди Стівен Кенні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФА Ірландії.
До списку потрапили 27 футболістів. Усі вони, окрім хавбека бельгійського "Андерлехта" Джоша Каллена, грають у чемпіонаті Англії. У червні збірна Ірландії проведе 4 матчі Ліги націй.
Перелік викликаних до збірної виконавців:
Воротарі: Траверс, Базуну, Келлехер
Захисники: Коулмен, Крісті, Стівенс, Іган, Меннінг, Даффі, Коллінз, Леніхан, О'Ші, Макклейн
Півзахисники: Гуріхейн, Каллен, Гендрік, Браун, Моламбі, Найт
Нападники: Робінсон, Парротт, Хоган, Кін, Огбене, Обафемі, Гемілтон, Ебоселе
Збірна України зустрінеться з ірландцями двічі. 8 червня "синьо-жовті" гостюватимуть у Дубліні, а 14 червня приймуть Ірландію в польському Лодзі. Також "Зелена армія" зустрінеться з Вірменією (4 червня) та Шотландією (11 червня).
До слова, українець Довбик побував на оглядинах у середняка італійської Серії А.
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