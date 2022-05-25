RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ірландія оголосила склад на матчі Ліги націй проти збірної України

Фото: Стівен Кенні (праворуч) (twitter.com/FAIreland)
Автор: Антон Федорців

Перелік виконавців збірної Ірландії, які готуватимуться до червневих поєдинків Ліги націй УЄФА, оприлюднив головний тренер команди Стівен Кенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФА Ірландії.

До списку потрапили 27 футболістів. Усі вони, окрім хавбека бельгійського "Андерлехта" Джоша Каллена, грають у чемпіонаті Англії. У червні збірна Ірландії проведе 4 матчі Ліги націй.

Перелік викликаних до збірної виконавців:

Воротарі: Траверс, Базуну, Келлехер

Захисники: Коулмен, Крісті, Стівенс, Іган, Меннінг, Даффі, Коллінз, Леніхан, О'Ші, Макклейн

Півзахисники: Гуріхейн, Каллен, Гендрік, Браун, Моламбі, Найт

Нападники: Робінсон, Парротт, Хоган, Кін, Огбене, Обафемі, Гемілтон, Ебоселе

Збірна України зустрінеться з ірландцями двічі. 8 червня "синьо-жовті" гостюватимуть у Дубліні, а 14 червня приймуть Ірландію в польському Лодзі. Також "Зелена армія" зустрінеться з Вірменією (4 червня) та Шотландією (11 червня).

До слова, українець Довбик побував на оглядинах у середняка італійської Серії А.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга націй