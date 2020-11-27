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Ірландія через тиждень планує послабити карантин

П'ятниця 27 листопада 2020 09:42
Ірландія через тиждень планує послабити карантин
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Ірландії сьогодні може схвалити рішення про послаблення карантину в країні. Там планують відкрити ресторани та паби з 7 грудня.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, заступник прем'єр-міністра Лео Варадкар заявив в середу, що роздрібні торговці, які наразі обмежені послугами "натисни та забери", відкриються першими після зняття обмежень.

Крім того, міністри напередодні пізно ввечері зустрілися, щоб доопрацювати пропозиції, які будуть внесені на засідання уряду сьогодні.

Зазначається, що рівень захворюваності COVID-19 в Ірландії за 14 днів різко впав до 103,9 на 100 тисяч осіб з більш ніж 300 в минулому місяці. Однак за останні два тижні спад сповільнився, і рівень поширення хвороби не впав до тієї позначки, яку чиновники охорони здоров'я мають намір підтримувати на низькому рівні.

Нагадаємо, Ірландія стала однією з перших європейських країн, яка повторно ввела жорсткі обмеження, і з 21 жовтня уряд закрив усі другорядні роздрібні магазини і обмежив роботу пабів і ресторанів замовленнями на винос.

Крім того, уряд Словенії продовжив термін дії комплексу карантинних заходів на два тижні у зв'язку з важкою ситуацією з коронавірусом.

Також повідомлялось, що у Грузії з 28 листопада по 31 січня запроваджують жорсткі карантинні обмеження задля того, щоб стримати розповсюдження коронавірусу.

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