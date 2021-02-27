В Ірландії заворушення через локдаун. Є затримані та постраждалі

Спочатку протестувальники планували зібратися в центрі Дубліна на вулиці Святого Стефана, але поліцейські з кийками відтіснили натовп на Графтон-стріт. Мітингувальники кидали в силовиків феєрверки, пляшки та інші предмети.

В ході заворушень постраждали поліцейські, один з них потрапив до лікарні. Силовики затримали щонайменше 23 учасників заворушень у Дубліні.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін засудив сьогоднішні заворушення та сказав, що вони "являють собою неприйнятний ризик як для суспільства, так і для ірландської поліції". А заступник прем'єра Лео Варадкар заявив, що був наляканий тим, що сталося в Дубліні.