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Иранскую колонну грузовиков обстреляли самолеты в Сирии

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Сирия, Понедельник 30 января 2023 02:30
Иранскую колонну грузовиков обстреляли самолеты в Сирии Фото: иранскую колонну грузовиков обстреляли самолеты в Сирии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Самолеты обстреляли колонну иранских грузовиков, которые переезжали через границу из Ирака в Сирию. Обстрел произошел на пограничном переходе Бу-Кемаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Hadath.

Колонна грузовиков состояла из 25 транспортных средств. Сирийский центр за соблюдением прав человека сообщил, что они везли в Сирию оружие для группировок, которых поддерживает Тегеран.

По данным Сирийского центра за соблюдением прав человека, колонна была уничтожена. Утверждается, что есть жертвы. Их число не уточняется.

Напомним, в воскресенье, 29 января, в Иране прогремели взрывы в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции.

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