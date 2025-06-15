Иранский удар по Израилю: количество погибших и пострадавших возросло

В результате ночного иранского обстрела территории Израиля, погибли семь человек, получили ранения сотни людей.

Представитель организации "Маген Давид Адом" (МДА) сообщил, что количество пострадавших в результате ночных ракетных обстрелов из Ирана составляет около 200 человек. Больше всего пострадали три города на севере и в центре, а также столица Тель-Авив.

В то же время, CNN сообщает о более чем 100 раненых в центральных регионах Израиля.

Бат-Ям

В результате удара иранской ракеты по зданию сегодня утром, погибли три человека: 80-летняя женщина, 69-летняя женщина и 10-летний мальчик.

Позже спасатели извлекли из-под завалов тело 8-летней девочки, что увеличило количество погибших до четырех.

После удара по зданию в Бат-Яме, около 35 человек все еще считаются пропавшими без вести.

По данным спасателей, в результате атаки Ирана в Бат-Яме и Реховоте пострадали более 130 человек, среди которых есть тяжелораненые.

Спасатели спешат извлечь пропавших без вести, опасаясь, что здание может обрушиться.

Тамра

В городе Тамра на севере Израиля найдены четыре жертвы ракетного удара.

Погибшими оказались Манар Хатиб и ее две дочери, 20-летняя Хала и 13-летняя Шада, а также другая родственница, которую также зовут Манар.

Реховот

В городе Реховот иранская ракета повредила здание, принадлежащее Научному институту Вейцмана.

Под завалами на месте ракетного удара в Реховоте найден живой мужчина. Спасатели работают над его освобождением.

Пострадавший жив и находится в удовлетворительном состоянии.