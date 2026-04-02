ua en ru
Чт, 02 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иранский лидер написал письмо американцам: о чем просил

04:20 02.04.2026 Чт
Пезешкиан отметил, что текущие взаимоотношения между Ираном и США воспринимаются неверно
aimg Никончук Анастасия
Фото: Президент Ирана Масуд Пезешкиан (GettyImages)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в письме к гражданам США заявил, что Иран не испытывает вражды к простым американцам и призвал пересмотреть устоявшиеся представления о его стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агенства Reuters и CNN.

Читайте также: Трамп этой ночью объявит о завершении войны с Ираном, - Politico

Обращение к американской общественности

Масуд Пезешкиан опубликовал письмо, адресованное американской публике, в котором подчеркнул, что образ Ирана как угрозы "не соответствует ни исторической реальности, ни современным наблюдаемым фактам".

По его словам, иранская сторона не выбирала путь агрессии, экспансии, колониализма или доминирования и никогда не инициировала войн в современной истории страны.

Призыв к изменению политики США

Президент Ирана призвал США пересмотреть подход к Тегерану и перестать действовать как "посредник Израиля", ставя под сомнение заявления о приоритете интересов Америки в регионе.

Пезешкиан заявил, что нынешние отношения между странами "неправильно понимаются", и призвал американцев взглянуть за пределы политической риторики.

Предупреждение о последствиях агрессии

В письме также содержится предупреждение о последствиях нападений на иранский народ, которые "выходят далеко за пределы границ страны". Этот момент воспринимается как завуалированная угроза в случае эскалации конфликта.

Суть послания

Масуд Пезешкиан акцентировал внимание на необходимости диалога и взаимопонимания, отмечая, что распространённое восприятие Ирана как угрозы искажает фактическое положение дел и может привести к непредсказуемым последствиям на международной арене.

Напоминаем, что Иран опроверг сообщения о том, что президент Масуд Пезешкиан якобы обращался к Дональду Трампу с просьбой о прекращении огня.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что может приостановить поставки оружия Украине, если европейские союзники не поддержат коалицию по обеспечению прохода через Ормузский пролив.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Соединенные Штаты Америки
Новости
"Нужны другие сигналы": Зеленский указал США на ответ РФ по поводу перемирия
"Нужны другие сигналы": Зеленский указал США на ответ РФ по поводу перемирия
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои