Іранські хакери атакували компанії по всьому світу, - Microsoft

За два роки хакерських атак з Ірану зазнали понад 200 компаній

Атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана, за прошедшие два года подверглись более 200 компаний по всему миру. Об этом говорится в исследовании корпорации Microsoft, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В корпорации утверждают, что жертвами преступников стали в основном нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия и занимающиеся международным бизнесом концерны в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США.

В Microsoft заявили, что, по их данным, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.

Сециалисты считают, что за атаками стоит хакерская группировка Holmium, имеющая связи с правительством Ирана, а отдельные взломы выполняла по поручению Holmium другая хакерская группировка - APT33.

Некоторые эксперты по безопасности думают, что Тегеран в настоящий момент стремится нарастить потенциал для кибератак из-за усиливающегося санкционного давления со стороны США.

Напомним, Китай осуществил кибератаки на университеты в США, Канаде и странах Юго-Восточной Азии для похищения исследований в области военно-морских технологий.