Иранские беспилотники у России, скорее всего, закончились, - британская разведка

Как отмечается в сводке, с сентября Россия запустила сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства против Украины. Они представляли собой смесь одноразовых БПЛА и более традиционных многоразовых вооруженных систем.

По данным британской разведки, Россия широко использовала это оружие против тактических военных целей и украинской электросети. Однако в последнее время российское командование, вероятно, также хотело, чтобы БПЛА иранского производства отдавали приоритет медицинским учреждениям в качестве возможных целей и наносили по ним удары управляемыми боеприпасами.

"Россия, вероятно, задумала кампанию с БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных БПЛА были ликвидированы", - говорится в сообщении.

Публично не сообщалось об ударах БПЛА примерно с 17 ноября 2022 года. "Россия, вероятно, почти исчерпала свой текущий запас, но, вероятно, будет искать пополнение запасов. Россия, вероятно, сможет закупать БПЛА за границей быстрее, чем производить новые крылатые ракеты внутри страны", -считают в Минобороны Британии.