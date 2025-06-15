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Британия перебрасывает авиацию на Ближний Восток: Стармер объяснил причину

Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Великобритания перебрасывает авиацию на Ближний Восток на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы перебрасываем силы в регион, в том числе истребители", - заявил глава правительства Стармер журналистам во время поездки на саммит "Группы семи" (G7) в Канаде.

По его словам, в состав подразделений, направляющихся на Ближний Восток, входят боевые самолеты, самолеты-заправщики, а также дополнительные ресурсы Королевских ВВС в рамках операции Shader на Ближнем Востоке.

По данным иранских государственных СМИ, Тегеран предупредил Великобританию, США и Францию: в случае их помощи в блокировании иранского ракетно-дронного ответа на атаки Израиля по ядерным объектам, иранские военные атакуют их военные базы и корабли.

В отличие от США, Великобритания не участвовала в перехвате иранских дронов прошлой ночью, хотя в прошлом году уже делала это. На вопрос, почему Лондон на этот раз не вмешался, Стармер ответил, что выступает за снижение напряжения в регионе.

"Моя четкая позиция заключается в том, что ситуацию необходимо деэскалировать, и именно на это направлены мои переговоры", - сказал Стармер.

Он также добавил, что в пятницу обсудил возможные дипломатические пути преодоления конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, с 13 июня Израиль и Иран обмениваются ракетными и дроновыми ударами после срыва длительных переговоров по иранской ядерной программе.

Армия обороны Израиля атакует иранские ядерные и военные объекты. Армия Ирана отвечает по городам и израильской инфраструктуре.

Военные удары между Израилем и Ираном

Вечером 14 июня Иран снова обстрелял баллистическими ракетами Израиль.

Обстрелы серьезно повредили пострадавший израильский город Хайфа.

Около 02:31 ночи 15 июня, Иран снова обстрелял баллистическими ракетами Израиль, в частности столицу Тель-Авив. В результате удара есть погибшие среди местного населения.

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