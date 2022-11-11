В Иране нашли доказательства продолжения обогащения урана. МАГАТЭ требует объяснений

МАГАТЭ подсчитало, что по состоянию на конец октября в Иране было 62,3 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что на 6,7 кг больше, чем в сентябре. Эти цифры значительно превышают ограничения, установленные первоначальным ядерным соглашением 2015 года, - Совместным всеобъемлющим планом действий. Согласно соглашению Ирану разрешено накапливать общие запасы не более 300 кг и разрешено обогащать уран до 3,67%, что достаточно для мирных целей, включая медицинские или топливо для электростанций.

"Таких текущих запасов урана, обогащенного на 60%, достаточно для одной ядерной бомбы, если ее обогащать дальше. Однако создание настоящего оружия требует дополнительных шагов и времени, а также решения иранского режима об этом", - констатировали эксперты по нераспространению ядерного оружия.

После того, как США вышли из соглашения в 2018 году, другие страны, в частности Британия, Франция, Германия, Россия и Китай, продолжили его реализацию. В ответ на выход США Иран начал постепенно нарушать пакт, начиная с 2019 года.

В то же время, МАГАТЭ предупредило, что больше не может проверить точный размер иранских запасов обогащенного урана из-за жестких ограничений, которые Тегеран начал накладывать на инспекторов ООН с февраля 2021 года. Кроме того, в июне 2022 года Тегеран решил удалить все оборудование наблюдения - всего 27 камер, установленных на иранских ядерных объектах.

На самом деле ядерная программа Ирана набирает обороты в то время, как попытки возобновить оригинальное ядерное соглашение с Ираном в 2015 году заморожены. Переговоры начались в апреле 2021 года и продолжались около 16 месяцев в Вене, но провалились в начале сентября этого года. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия хотят, чтобы Совет ядерного контроля ООН принял резолюцию, направленную другим 35 странам-членам Совета, требующим от Ирана объяснить следы урана, обнаруженные на трех незаявленных объектах.

"(Совет управляющих) решает, что важно и срочно... чтобы Иран действовал для выполнения своих юридических обязательств и... принял следующие меры без промедлений", - говорится в обращении.

В то же время, Иран попросил дополнительных гарантий того, что расследование МАГАТЭ по его прошлой ядерной программе будет раз и навсегда закрыто — как предпосылка для повторного вступления Тегерана в ядерное соглашение. Западные страны отказались от этого требования и заявили, что расследование должно завершить МАГАТЭ и проводить его отдельно от переговоров по ядерному соглашению.