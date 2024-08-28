В Иране заявили о готовности к переговорам с США по своей ядерной программе

Замечания аятоллы Али Хаменеи установили четкие красные линии для любых переговоров, которые могут состояться при правительстве президента-реформатора Масуда Пезешкиана и обновили его предупреждение о том, что Вашингтону не стоит доверять.

"Это не значит, что мы не можем взаимодействовать с тем же врагом в определенных ситуациях. В этом нет ничего страшного, но не надейтесь на них", - сказал Хаменеи, согласно стенограмме на его официальном веб-сайте.

Хаменеи, имеющий последнее слово по всем государственным делам, также предупредил кабинет Пезешкиана: "Не доверяйте врагу".

85-летний Хаменеи иногда призывал к переговорам с Вашингтоном, но отказался от них после того, как тогдашний президент Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел Соединенные Штаты из соглашения.

В последние годы между Ираном и США велись косвенные переговоры при посредничестве Омана и Катара, двух ближневосточных партнеров Соединенных Штатов, когда дело доходит до Ирана. Заявление Хаменеи прозвучало через день после визита премьер-министра Катара в страну.

Отвечая на просьбу о комментарии, Государственный департамент США сказал Associated Press: "Мы будем судить о руководстве Ирана по их действиям, а не по словам".

"Мы давно говорили, что, наконец, рассматриваем дипломатию как лучший способ достичь эффективного, устойчивого решения по ядерной программе Ирана», — говорится в сообщении.

"Однако сейчас мы далеки от чего-то подобного, учитывая эскалацию Ираном во всех областях, включая его ядерную эскалацию и отказ сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии… Если Иран хочет продемонстрировать серьезность или новый подход, он должен прекратить ядерную эскалацию и начать значимое сотрудничество с МАГАТЭ. », – говорится в сообщении.