В Иране обнаружили близкое по концентрации к вооруженному обогащение урана, - Bloomberg

Инспекторы Международного агентства по ядерной энергии зафиксировали в Иране близкий по концентрации к вооруженному обогащенный уран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"МАГАТЭ пытается установить, каким образом Иран накопил обогащенный до 84% уран. Этот уровень всего на 6% ниже необходимого для ядерного оружия", - пишет агентство.
Ранее Иран заверял о настройке своего оборудования для обогащения урана до 60% уровня.
"Инспекторам предстоит выяснить, изготовил ли Иран этот уран намеренно, или же его высокая концентрация была случайным накоплением в сети труб, соединяющих сотни центрифуг, используемых для отделения изотопов", - объясняют журналисты.
В то же время указывают, что уже второй раз в этом месяце была обнаружена подозрительная деятельность по обогащению.
"Даже если обнаруженный уран случайно накопился из-за сложностей использования последовательных центрифуг, это все равно привлекает внимание к опасностям решения Ирана производить высокообогащенный уран", - добавляет Blomberg.
Напомним, МАГАТЭ заявило, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.
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