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В Иране отреагировали на призывы расследовать поставки беспилотников России

Фото: в Иране отреагировали на призывы расследовать поставки беспилотников России (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Иран решительно осуждает призыв Франции, Германии и Великобритании к ООН расследовать поставки дронов-камикадзе России, которые используются для нанесения ударов по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что призыв к расследованию является "ложным и безосновательным", и что он "решительно отвергается и осуждается".

"Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия", - заявил Канаани.

Не уточняя подробностей, он добавил, что Иран без колебаний будет защищать интересы своего народа.

Напомним, ранее Британия, Франция и Германия призвали ООН провести расследование в связи с обвинениями России в использовании иранских дронов-камикадзе для ударов по Украине, что может являться нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

Как известно, российская армия активно применяет иранские дроны, в частности "Шахеды", для нанесения ударов по критической и гражданской инфраструктуре Украины.

Кроме того, россияне разместили в оккупированном Крыму иранских инструкторов, которые обучают оккупантов использовать беспилотники. Стоит отметить, ВСУ уже несколько раз наносили удары по месту дислокации иранских инструкторов.

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