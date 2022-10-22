В Иране отреагировали на призывы расследовать поставки беспилотников России

Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что призыв к расследованию является "ложным и безосновательным", и что он "решительно отвергается и осуждается".

"Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия", - заявил Канаани.

Не уточняя подробностей, он добавил, что Иран без колебаний будет защищать интересы своего народа.