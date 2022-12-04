В Иране казнили четырех мужчин, осужденных за сотрудничество с Израилем

В Иране в воскресенье казнили четырех мужчин, осужденных за "сотрудничество" с израильской разведкой Моссад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Тегеран недавно обвинил израильские и западные спецслужбы в планировании гражданской войны в Иране, где сейчас проходят кругейшие со времен Исламской революции 1979 года антиправительственные протесты.

По сообщению местных СМИ, Верховный суд страны оставил в силе смертный приговор, вынесенный четырем мужчинам "за сотрудничество со спецслужбами сионистского режима и похищение людей". Еще трое человек были приговорены к тюремному заключению на срок от пяти до десяти лет "за преступления против национальной безопасности".

Задержанные были арестованы в июне - до нынешних беспорядков, охвативших страну.