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В Иране казнили четырех мужчин, осужденных за сотрудничество с Израилем

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Тегеран, Воскресенье 04 декабря 2022 13:45
В Иране казнили четырех мужчин, осужденных за сотрудничество с Израилем Фото: в Иране казнили четырех мужчин, осужденных за сотрудничество с Израилем (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Иране в воскресенье казнили четырех мужчин, осужденных за "сотрудничество" с израильской разведкой Моссад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тегеран недавно обвинил израильские и западные спецслужбы в планировании гражданской войны в Иране, где сейчас проходят кругейшие со времен Исламской революции 1979 года антиправительственные протесты.

По сообщению местных СМИ, Верховный суд страны оставил в силе смертный приговор, вынесенный четырем мужчинам "за сотрудничество со спецслужбами сионистского режима и похищение людей". Еще трое человек были приговорены к тюремному заключению на срок от пяти до десяти лет "за преступления против национальной безопасности".

Задержанные были арестованы в июне - до нынешних беспорядков, охвативших страну.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране объявили об отмене "полиции нравов", деятельность которой привела к смерти женщины за "неправильное ношение хиджаба". И спровоцировавшее масштабные протесты в стране.

Как известно, массовые протесты в стране продолжаются с конца сентября этого года. Акции проходят по всей стране.

По данным иранских властей во время протестов погибли около 200 человек. Но правозащитники утверждают, что говорят стране убили по меньшей мере 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних. Более 18 тысяч протестующих задержали.

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