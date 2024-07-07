В Иране произошел "инцидент" с фрегатом Sahand, он почти затонул

По данным иранского государственного издания Mehr, фрегат Sahand, отправленный на ремонт в один из доков, потерял равновесие из-за проникновения воды в резервуары.

На фотографии, которую опубликовал Mehr, можно увидеть, что корабль погружен в воду, но издание утверждает, что он не затонул.