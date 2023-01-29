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В Иране на ряде стратегических предприятий прозвучали взрывы: что известно

Фото: в Иране на ряде стратегических предприятий прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На крупных предприятиях в разных районах Ирана сегодня ночью, 29 января, прозвучало по меньшей мере четыре сильных пожара, которые сопровождались взрывами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter OSINTdefender.

По данным на 1:00 по киевскому времени, взрывы были подтверждены на четырех объектах:

  • на оборонном предприятии в городе Исфахан;
  • в городе Хой провинции Западный Азербайджан;
  • на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;
  • в городе Кередж, провинция Альборз.

По данным источников, в Исфахане взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей. О погибших и пострадавших не сообщается.

По данным некоторых иранских СМИ, причинами происшествий могли стать удары американских, или израильских беспилотников. Но власти страны это не подтверждают.

В Минобороны Ирана подтвердили, что на один из его объектов было совершено нападение с использованием беспилотников. Но в ведомстве подчеркнули, что все угрозы были ликвидированы заранее.

Обновлено (1:27)

Взрывы также раздались на авиабазе Нохе в иранском городе Хамадан. По предварительным данным, ее, а также другие военные базы страны атаковали беспилотники.

Напомним, в декабре в Иране произошел взрыв в одном из помещений Исфаханского технологического университета.

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