В Иране на ряде стратегических предприятий прозвучали взрывы: что известно

По данным на 1:00 по киевскому времени, взрывы были подтверждены на четырех объектах:

на оборонном предприятии в городе Исфахан;

в городе Хой провинции Западный Азербайджан;

на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;

в городе Кередж, провинция Альборз.

По данным источников, в Исфахане взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей. О погибших и пострадавших не сообщается.

По данным некоторых иранских СМИ, причинами происшествий могли стать удары американских, или израильских беспилотников. Но власти страны это не подтверждают.

В Минобороны Ирана подтвердили, что на один из его объектов было совершено нападение с использованием беспилотников. Но в ведомстве подчеркнули, что все угрозы были ликвидированы заранее.

Обновлено (1:27)

Взрывы также раздались на авиабазе Нохе в иранском городе Хамадан. По предварительным данным, ее, а также другие военные базы страны атаковали беспилотники.