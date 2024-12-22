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В Иране энергетический кризис: не работают заводы и учреждения, школы закрыли

Тегеран, Воскресенье 22 декабря 2024 11:26
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В Иране энергетический кризис: не работают заводы и учреждения, школы закрыли Фото: в Иране возник серьезный энергетический кризис (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Иране возник масштабный энергетический кризис. В стране не работают предприятия и государственные учреждения, школы закрыты, учеников перевели в онлайн-режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, правительственные учреждения в Иране закрыты или работают по сокращенному графику. Школы и колледжи перешли на онлайн-режим. Автомагистрали и торговые центры погрузились в темноту, а промышленные предприятия были обесточены, что почти остановили производство.

Несмотря на то, что Иран имеет один из крупнейших запасов природного газа и сырой нефти в мире, в стране серьезный энергетический кризис. NYT пишет, что кризис можно объяснить многолетними санкциями, неэффективным управлением, изношенной инфраструктурой, чрезмерным потреблением ресурсов, а также целенаправленными атаками со стороны Израиля.

В течение прошлой недели страна фактически находилась в режиме энергосбережения, что вызвало недовольство граждан. Сообщается, что экономические убытки от кризиса составляют "десятков миллиардов долларов".

Президент Ирана Масуд Пезешкиян предупредил, что ситуация с энергетической инфраструктурой достигла "критической точки".

По словам иранских чиновников, дефицит природного газа для обеспечения потребностей страны достиг около 350 млн кубометров в день. Похолодание выкрикнуло увеличение спроса на топливо.

Издание отмечает, что перед властями Ирана возникла дилемма: либо прекратить подавать газ в жилые дома, либо остановить его подачу на электростанции. Правительство выбрало второй вариант, чтобы не создавать угрозы безопасности иранцев.

К 20 декабря в Иране 17 электростанций полностью прекратили работу, а остальные функционировали лишь частично.

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, осенью Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Иран ударил по Израилю из-за ликвидации главарей ХАМАС и "Хезболлы". Иерусалим ответил на атаку и обстрелял иранские военные объекты.

Недавно издание The Washington Post сообщило, что после последних ударов Израиля в Иране сократилось производство баллистических ракет.

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