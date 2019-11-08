В Ірані заявили про знищення чергового безпілотника

В Ірані військові збили невстановлений безпілотник над містом Махшахр в провінції Хузестан. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на IRNA.

Повідомляється, що дрон був збитий силами протиповітряної оборони, а його уламки були виявлені в болотистій місцевості в передмісті Махшахра.

"Збитий безпілотник точно належав іноземній державі. Його уламки були виявлені. Проводиться розслідування", - каже губернатор провінції Голамреза Шаріаті.

Нагадаємо, беспилотник Міністерства оборони Ізраїлю обстріляли над сектором Газа. В палестинського угруповання ХАМАС відзначили, що безпілотний літальний апарат був збитий на півночі сектора Газа.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні цього року в Ірані заявили, що безпілотний літальний апарат Сполучених Штатів був збитий в південній провінції Хормозган. Відповідно до заяви іранських військових, був збитий розвідувальний дрон Global Hawk. В Ірані стверджували, що американський безпілотник був знищений відразу після входу в повітряний простір країни.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві закордонних справ Ірану повідомляли подробиці, пов'язані з знищенням безпілотника США біля місця базування нафтових танкерів.